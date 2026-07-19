После ночной атаки БПЛА в Ставрополе одновременно горят три нефтебазы - OSINT-анализ
Киев • УНН
OSINT-аналитики ASTRA выяснили, что после ночной атаки беспилотников в Ставропольском крае РФ могли загореться три нефтебазы. Власти сообщили о трех очагах возгорания, введен режим чрезвычайной ситуации.
После ночной атаки беспилотников в ставропольском крае РФ пожары могли возникнуть сразу на трех нефтебазах. К таким выводам пришли OSINT-аналитики ASTRA после анализа видео с места происшествия, пишет УНН.
Детали
По информации ASTRA, власти ставропольского края сообщили о трех очагах возгорания в двух промышленных зонах близ Ставрополя. Анализ видеозаписей, опубликованных очевидцами, свидетельствует, что по меньшей мере один из пожаров произошел на нефтебазе.
По данным OSINT-аналитиков, на хуторе Вязники, вероятно, горит нефтебаза "Роснефти". Еще один очаг возгорания мог возникнуть на территории промышленной площадки на улице Промышленной, где зарегистрированы компании "Корона" и "МК-Нефтепродукт".
Кроме того, аналитики предполагают, что пожар также мог охватить ставропольскую нефтебазу, принадлежащую ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". Объект используется для приема, хранения и отгрузки бензина, дизельного топлива и масел и имеет 42 резервуара общим объемом около 57,6 тыс. кубометров.
Губернатор ставропольского края Владимир Владимиров ранее сообщил о двух очагах возгорания в промышленной зоне хутора Вязники и еще одном пожаре в северной части Ставрополя. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. По официальным данным, погибших и пострадавших нет.
Официального подтверждения того, что пожары возникли именно на трех нефтебазах, пока нет. Информация основана на анализе открытых данных и видеоматериалов, проведенном OSINT-аналитиками ASTRA.
В Ставропольском крае РФ после атаки дронов ввели режим чрезвычайной ситуации19.07.26, 07:16 • 4192 просмотра