Полиция в США распознала и ищет убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшего

“Джозеф Паппас 65 лет обвиняется в убийстве доктора Марка Хаускнекта. Паппас, как мы считаем, вооружен и очень опасен”, — написало управление в своем Twitter. Полиция назвала номер телефона “горячей линии” для приема срочных звонков от тех, кто первым заметит обвиняемого.

Согласно официальной информации, Паппас приходится сыном женщине, умершей во время операции, которую проводил кардиолог более 20 лет назад. Полиция считает, что обвиняемый, несмотря на возраст, отличается завидной физической формой и отлично ездит на велосипеде.

По данным блюстителей порядка, 20 июля 65-летний Хаускнект, ехавший на велосипеде утром, был убит двумя выстрелами, которые сделал другой велосипедист, следовавший за ним. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиция получила описание его внешности на основе показаний свидетелей и видео. Следователи первоначально ошибочно полагали, что убийца — это белый загорелый мужчина около 30 лет.

“Марк был фантастическим кардиологом и добрым человеком. Я буду всегда признателен ему за исключительный уход и отзывчивость”, — заявил ранее в связи с трагедией Буш-старший.

Как сообщал УНН, полиция опубликовала видео c предполагаемым убийцей кардиолога Джорджа Буша-старшего.