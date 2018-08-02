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Полиция в США распознала и ищет убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшего

Киев  •  УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Полиция Хьюстона (штат Техас) установила личность мужчины, обвиняемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщило в среду управления городской полиции в своем Twitter, передает УНН.

“Джозеф Паппас 65 лет обвиняется в убийстве доктора Марка Хаускнекта. Паппас, как мы считаем, вооружен и очень опасен”, — написало управление в своем Twitter. Полиция назвала номер телефона “горячей линии” для приема срочных звонков от тех, кто первым заметит обвиняемого.

Согласно официальной информации, Паппас приходится сыном женщине, умершей во время операции, которую проводил кардиолог более 20 лет назад. Полиция считает, что обвиняемый, несмотря на возраст, отличается завидной физической формой и отлично ездит на велосипеде.

По данным блюстителей порядка, 20 июля 65-летний Хаускнект, ехавший на велосипеде утром, был убит двумя выстрелами, которые сделал другой велосипедист, следовавший за ним. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако полиция получила описание его внешности на основе показаний свидетелей и видео. Следователи первоначально ошибочно полагали, что убийца — это белый загорелый мужчина около 30 лет.

Correction on suspect Joseph James Pappas’ age. His DOB is 2-9-56. If you see him call 9-1-1. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) 1 серпня 2018 р.

“Марк был фантастическим кардиологом и добрым человеком. Я буду всегда признателен ему за исключительный уход и отзывчивость”, — заявил ранее в связи с трагедией Буш-старший.

Как сообщал УНН, полиция опубликовала видео c предполагаемым убийцей кардиолога Джорджа Буша-старшего.

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