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Поліція в США розпізнала і шукає вбивцю кардіолога Джорджа Буша-старшого

Поліція в США розпізнала і шукає вбивцю кардіолога Джорджа Буша-старшого

Київ • УНН

 • 10043 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поліція Х’юстона (штат Техас) встановила особу чоловіка, якого звинувачують у вбивстві кардіолога Марка Хаускнекта, який лікував колишнього президента США Джорджа Буша-старшого. Про це повідомило в середу управління міської поліції у своєму Twitter, інформує УНН.

“Джозеф Паппас 65 років звинувачується у вбивстві доктора Марка Хаускнекта. Паппас, як ми вважаємо, озброєний і дуже небезпечний”, — написало управління в своєму Twitter. Поліція назвала номер телефону “гарячої лінії” для прийому термінових дзвінків від тих, хто першим помітить обвинуваченого.

Згідно з офіційною інформацією, Паппас доводиться сином жінці, яка померла під час операції, яку проводив кардіолог більше 20 років тому. Поліція вважає, що обвинувачений, незважаючи на вік, відрізняється завидною фізичною формою і відмінно їздить на велосипеді.

За даними правоохоронців 20 липня 65-річний Хаускнект, що їхав на велосипеді вранці, був убитий двома пострілами, які зробив інший велосипедист, який прямував за ним. Зловмисник втік з місця злочину, проте поліція отримала опис його зовнішності на основі показань свідків і відео. Слідчі спочатку помилково вважали, що вбивця — це білий засмаглий чоловік близько 30 років.

Correction on suspect Joseph James Pappas' age. His DOB is 2-9-56. If you see him call 9-1-1. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) 1 серпня 2018 р.

“Марк був фантастичним кардіологом і доброю людиною. Я буду завжди вдячний йому за винятковий догляд і чуйність”, — заявив раніше в зв’язку з трагедією Буш-старший.

Як повідомляв УНН, поліція опублікувала відео c передбачуваним убивцею кардіолога Джорджа Буша-старшого.

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