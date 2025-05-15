Пока рф отклоняет предложение о прекращении огня, США предлагают возобновить Совет россия-НАТО
Киев • УНН
США предложили возобновить переговоры в рамках совета Россия-НАТО после отклонения Москвой предложения о прекращении огня. Форум РФ-НАТО был прекращен после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО прекратились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
В рф пока уклоняются от предложения Запада о полноценном прекращении огня. Тем временем США выступили с предложением возобновить переговоры и встречи в рамках совета россия-НАТО.
Справочно
Через несколько лет, после подписания между рф и НАТО акта "о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности", в 2002 году, с целью обсуждения возможных совместных проектов, был создан совет "россия - НАТО". Эта попытка "партнерства" фактически завершилась уже после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Контекст
Неопределенность вокруг переговоров между Украиной и рф омрачает встречу министров иностранных дел НАТО в турецком курортном городе, которая началась накануне вечером. Впрочем, все еще ожидается, что следующие встречи с участием ряда должностных лиц, способны прояснить ситуацию существеннее.
Следует напомнить, что в минувшие выходные европейские лидеры выдвинули требование россии, которая ведет агрессивную войну против Украины, в течение времени до 12 мая, решить согласие на 30-дневное прекращение огня.
Сегодня высокопоставленные европейские дипломаты отметили, что решение путина назначить делегацию невысокого уровня для участия в переговорах в Стамбуле, создает условия для подрыва переговоров рф с Украиной.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил российскую сторону в затягивании прекращения огня. Тем временем в ОП объяснили, что путин боится личной встречи с Зеленским.
Напомним
Министр иностранных дел Турции заявил, что техническая делегация из россии и американская делегация прибыли в Стамбул.
Канцлер Германии заявил, что готовятся новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах.
Трамп о переговорах в Турции: "Пока я не встречусь с путиным, ничего не произойдет" 15.05.25, 15:21 • 1138 просмотров