Пока рф отклоняет предложение о прекращении огня, США предлагают возобновить Совет россия-НАТО

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
12:41 • 14476 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

10:49 • 20402 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 33458 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 34412 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

15 мая, 06:00 • 58341 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 132064 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 129974 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 249442 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 102109 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 71011 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6м/с
41%
742мм
Популярные новости

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 71589 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 126786 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 99129 просмотра

Над Украиной сбили 62 из 110 вражеских дронов

15 мая, 05:29 • 20344 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 38650 просмотра
публикации

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 14432 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 130379 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 197667 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 249407 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 196845 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 602 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 38938 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 99409 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 64527 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 85265 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Пока рф отклоняет предложение о прекращении огня, США предлагают возобновить Совет россия-НАТО

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

США предложили возобновить переговоры в рамках совета Россия-НАТО после отклонения Москвой предложения о прекращении огня. Форум РФ-НАТО был прекращен после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Пока рф отклоняет предложение о прекращении огня, США предлагают возобновить Совет россия-НАТО

Переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО прекратились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

В рф пока уклоняются от предложения Запада о полноценном прекращении огня. Тем временем США выступили с предложением  возобновить переговоры и встречи в рамках совета россия-НАТО.

Справочно

Через несколько лет, после подписания между рф и НАТО акта "о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности", в 2002 году, с целью обсуждения возможных совместных проектов, был создан совет "россия - НАТО". Эта попытка "партнерства" фактически завершилась уже после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Контекст

Неопределенность вокруг переговоров между Украиной и рф омрачает встречу министров иностранных дел НАТО в турецком курортном городе, которая началась накануне вечером. Впрочем, все еще ожидается, что следующие встречи с участием ряда должностных лиц, способны прояснить ситуацию существеннее.

Следует напомнить, что в минувшие выходные европейские лидеры выдвинули требование россии, которая ведет агрессивную войну против Украины, в течение времени до 12 мая, решить согласие на 30-дневное прекращение огня.

Сегодня высокопоставленные европейские дипломаты отметили, что решение путина назначить делегацию невысокого уровня для участия в переговорах в Стамбуле, создает условия для подрыва переговоров рф с Украиной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил российскую сторону в затягивании прекращения огня. Тем временем в ОП объяснили, что путин боится личной встречи с Зеленским.

Напомним

Министр иностранных дел Турции заявил, что техническая делегация из россии и американская делегация прибыли в Стамбул.

Канцлер Германии заявил, что готовятся новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах. 

Трамп о переговорах в Турции: "Пока я не встречусь с путиным, ничего не произойдет" 15.05.25, 15:21 • 1138 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Кир Стармер
NATO
Дональд Трамп
Великобритания
Германия
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$64.33
Bitcoin
$102,614.20
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.97
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,552.83