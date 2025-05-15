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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Поки рф відхиляє пропозицію щодо припинення вогню, США пропонують відновити Раду росія-НАТО

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

США запропонували відновити переговори у рамках ради росія-НАТО після відхилення москвою пропозиції щодо припинення вогню. Форум рф-НАТО було припинено після початку повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році.

Поки рф відхиляє пропозицію щодо припинення вогню, США пропонують відновити Раду росія-НАТО

Переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-росія припинилися після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

У рф поки ухиляються від пропозиції Заходу щодо повноцінного припинення вогню. Тим часом США виступили з пропозицією  відновити переговори та зустрічі у рамках ради росія-НАТО.

Довідково

Через декілька років, після підписання між рф та НАТО акту "про взаємні відносини, співробітництво і безпеку", у 2002 році, з метою обговорення можливих спільних проєктів, було створено раду "росія - НАТО". Ця спроба "партнерства" фактично завершилась вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Контекст

Невизначеність навколо переговорів між Україною та рф затьмарює зустріч міністрів закордонних справ НАТО в турецькому курортному місті, яка розпочалася напередодні ввечері. Втім все ще очікується, що наступні зустрічі за участю низки посадовців здатні прояснити ситуацію істотніше.

Слід нагадати, що минулими вихідними європейські лідери висунули вимогу росії, яка веде агресивну війну проти України, протягом часу до 12 травня, вирішити згоду на 30-денне припинення вогню.

Сьогодні високопоставлені європейські дипломати зауважили, що рішення путіна призначити делегацію невисокого рівня для участі в переговорах у Стамбулі, створює умови для підриву переговорів рф з Україною.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив російську сторону у затягуванні припинення вогню. Тим часом в ОП пояснили, що путін боїться особистої зустрічі із Зеленським.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що технічна делегація з росії та американська делегація прибули до Стамбула.

Канцлер Німеччини заявив, що готуються нові санкції проти росії в енергетичному та банківському секторах. 

Трамп про переговори у Туреччині: "Поки я не зустрінусь з путіним, нічого не станеться"15.05.25, 15:21 • 1444 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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