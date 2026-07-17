Подсанкционный танкер с российской нефтью мог вызвать разлив у побережья Омана
Киев • УНН
Танкер Carolin Bezengi, перевозивший российскую нефть, вероятно, допустил разлив нефти у побережья Омана. Причина инцидента пока не установлена.
Подсанкционный танкер, перевозивший российскую нефть, вероятно, допустил разлив нефти в охраняемой морской зоне у побережья Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и выводы независимых экспертов, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, танкер Carolin Bezengi перед последним рейсом загрузил российскую нефть в Новороссийске. В последний раз судно передавало сигнал через систему AIS 11 июня у побережья Йемена.
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Спутниковые снимки Copernicus Sentinel-1 и Sentinel-2, сделанные со 2 по 13 июля, зафиксировали в бухте к юго-западу от острова Аль-Киблия серебристо-серое пятно, которое, по оценке трех независимых экспертов, имеет признаки разлива нефти.
Причина инцидента пока неизвестна
По информации двух источников в службах морской безопасности, судно сообщило о проблемах еще 8 июня у йеменского порта Мукалла. Один из источников подтвердил факт разлива, однако его причину пока не установили.
Reuters отмечает, что пока неизвестно, произошла ли утечка из-за технической неисправности или вследствие возможного повреждения судна.
Европейский Союз и Великобритания ранее ввели санкции против Carolin Bezengi за перевозку российского топлива. Владелец танкера и оманские ведомства на запросы Reuters не ответили.
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