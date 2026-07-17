Подсанкционный танкер с российской нефтью мог вызвать разлив у побережья Омана

$44.620.1351.160.10
ukenru
18:34 • 5776 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
16:55 • 15806 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
16:35 • 16599 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 15890 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 18299 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 24179 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 21018 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 27399 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 21956 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 19679 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
55%
750мм
Популярные новости
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 10935 просмотра
Хмара будет иметь тот же объем задач, что и Федоров - ОП17 июля, 13:10 • 7572 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 13826 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 11183 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17:04 • 11039 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17:04 • 11056 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 24179 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 35057 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 41801 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 46476 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Вашингтон
Мексика
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 11192 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 13837 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 10948 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 29572 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 30084 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Социальная сеть
Дипломатка
SpaceX Starship

Подсанкционный танкер с российской нефтью мог вызвать разлив у побережья Омана

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Танкер Carolin Bezengi, перевозивший российскую нефть, вероятно, допустил разлив нефти у побережья Омана. Причина инцидента пока не установлена.

Подсанкционный танкер с российской нефтью мог вызвать разлив у побережья Омана

Подсанкционный танкер, перевозивший российскую нефть, вероятно, допустил разлив нефти в охраняемой морской зоне у побережья Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и выводы независимых экспертов, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, танкер Carolin Bezengi перед последним рейсом загрузил российскую нефть в Новороссийске. В последний раз судно передавало сигнал через систему AIS 11 июня у побережья Йемена.

СБУ подтвердила поражение еще двух танкеров "теневого флота" рф в Черном море16.07.26, 10:09 • 3166 просмотров

Спутниковые снимки Copernicus Sentinel-1 и Sentinel-2, сделанные со 2 по 13 июля, зафиксировали в бухте к юго-западу от острова Аль-Киблия серебристо-серое пятно, которое, по оценке трех независимых экспертов, имеет признаки разлива нефти.

Причина инцидента пока неизвестна

По информации двух источников в службах морской безопасности, судно сообщило о проблемах еще 8 июня у йеменского порта Мукалла. Один из источников подтвердил факт разлива, однако его причину пока не установили.

Reuters отмечает, что пока неизвестно, произошла ли утечка из-за технической неисправности или вследствие возможного повреждения судна.

Европейский Союз и Великобритания ранее ввели санкции против Carolin Bezengi за перевозку российского топлива. Владелец танкера и оманские ведомства на запросы Reuters не ответили.

"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рф17.07.26, 09:58 • 14914 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Reuters
Европейский Союз
Великобритания
Оман
Йемен