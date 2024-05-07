Подготовка к отопительному сезону: Шмыгаль провел совещание по децентрализации энергосистемы

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону Кабинет министров Украины провел совещание по обеспечению генераторами объектов критической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, правительство работает над децентрализацией энергосистемы, чтобы сделать ее менее уязвимой для атак России.

Провели совещание по обеспечению генераторами объектов критической инфраструктуры с участием Минэнерго, Мининфраструктуры, Минэкономики, Минфина, МИД, Минздрава, Минсоца, представителей Офиса Президента и других касательных структур - резюмировал премьер-министр Украины.

В частности глава правительства заслушал информацию о состоянии обеспечения объектов оборудованием по производству электроэнергии.

Ремонт, децентрализация генерации, ПВО: Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности

Особое внимание больницам и объектам социальной инфраструктуры. А также населенным пунктам, которые постоянно страдают от российских обстрелов, в частности Харькову, Одессе, Запорожью, Кривому Рогу и другим.

Поручил Минэнерго определить конкретные потребности в мобильных источниках электроэнергии и совместно с МИД проработать их с партнерами. Также дал задание Минэнерго создать оперативный штаб и проектную группу, которая будет ежедневно работать в этом направлении - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним

ЕС направил 167 электрогенераторов в Украину после того, как российские атаки значительно повредили энергетическую инфраструктуру страны.