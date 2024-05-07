Підготовка до опалювального сезону: Шмигаль провів нараду щодо децентралізації енергосистеми
Київ • УНН
Кабмін провів нараду з підготовки до забезпечення генераторами об'єктів критичної інфраструктури до наступного опалювального сезону, що допоможе децентралізувати енергетичну систему та зробити її менш вразливою до російських атак.
В рамках підготовки до наступного опалювального сезону Кабінет міністрів України провів нараду щодо забезпечення генераторами об’єктів критичної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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За словами Шмигаля, уряд працює над децентралізацією енергосистеми, аби зробити її менш вразливою для атак росії.
Провели нараду щодо забезпечення генераторами об’єктів критичної інфраструктури за участі Міненерго, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфіну, МЗС, МОЗ, Мінсоцу, представників Офісу Президента та інших дотичних структур
Зокрема глава уряду заслухав інформацію щодо стану забезпечення об’єктів обладнанням з виробництва електроенергії.
Ремонт, децентралізація генерації, ППО: Шмигаль виділив основні вектори діяльності щодо енергетичної безпеки09.04.24, 14:31 • 24332 перегляди
Особлива увага лікарням та об’єктам соціальної інфраструктури. А також населеним пунктам, які постійно потерпають від російських обстрілів, зокрема Харкову, Одесі, Запоріжжю, Кривому Рогу та іншим.
Доручив Міненерго визначити конкретні потреби в мобільних джерелах електроенергії та спільно з МЗС опрацювати їх із партнерами. Також дав завдання Міненерго створити оперативний штаб і проєктну групу, яка щоденно працюватиме в цьому напрямку
Нагадаємо
ЄС направив 167 електрогенераторів в Україну після того, як російські атаки значно пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.