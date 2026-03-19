Под Львовом автомобиль взорвался после столкновения, есть погибший и раненые

Смертельное ДТП с возгоранием и взрывом автомобиля произошло в Дублянах Львовской области, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

ДТП произошло сегодня, 19 марта, утром в городе Дубляны Львовского района.

"Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся и взорвался. В результате происшествия один человек погиб, есть травмированные", - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и анкетные данные пострадавших.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий