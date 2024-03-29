Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получили еще четыре предателя, которые воевали против Сил обороны на востоке и юге Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил россии. в рядах захватчиков их привлекали к "мясным штурмам" передовых позиций ВСУ на восточном и южном фронтах.

Прежде всего речь идет о неоднократных попытках оккупантов "прорвать" оборону украинских защитников в районе Роботино в Запорожье, - говорится в сообщении.

Все четыре предателя были взяты в плен во время ожесточенных боев. Как установило следствие, двое осужденных являются жителями временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Оба добровольно "мобилизовались" в состав российских войск еще в начале полномасштабного вторжения рф. Там им выдали автоматическое оружие с боеприпасами и назначили стрелками.

После непродолжительных занятий на полигоне одного из боевиков отправили на Харьковское направление, другого - под Мариуполь.

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Еще двое осужденных - жители временно оккупированного Крыма. В ряды захватчиков они "записались" осенью 2022 г. Сначала их перебросили в Бердянск для обустройства российских укрепрайонов и блокпостов. Впоследствии обоих предателей отправили в район Роботино для штурма оборонительных позиций ВСУ.

На основании собранных доказательств суд признал двух боевиков виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Преступные действия еще двух злоумышленников квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

По материалам СБУ суд назначил им 15 лет тюрьмы.

Напомним

Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.