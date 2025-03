Пастор, за которого "поссорились" США и Турция прибыл в Соединенные Штаты

Брансон, по информации телеканала, приземлился на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Его доставили из Турции самолетом, который сделал остановку в Германии. Там пастора в американской больнице осмотрели врачи. Теперь он, как указывает WP, направился в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства ранее пообещал встретиться с Брансоном по его прибытии в США в Овальном кабинете Белого дома. Пастора политик в своем Twitter назвал “выдающимся христианином, которому пришлось пережить непростое испытание”.

Эндрю Брансон прожил в Турции более 20 лет и действовал там в рамках миссии Associate Reformed Presbyterian Church — консервативного евангелического сообщества. В 2016 году местные власти обвинили его в причастности к попытке госпереворота в стране и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (представителей этой организации в Анкаре считают террористами). К тому моменту Брансон служил пастором в небольшой церкви в городе Измире​. После этого пастор был арестован. Прокуратура требовала для него 35 лет тюрьмы. В июле 2018 года пастора поместили под домашний арест.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 жовтня 2018 р.

Как сообщал УНН, Госдеп призвал Турцию отпустить всех американцев вслед за Брансоном.