Пастор, через якого "посварилися" США та Туреччина прибув до Сполучених Штатів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Американський пастор Ендрю Брансон, якого близько двох років утримували правоохоронні органи Туреччини, приземлився в Вашингтоні. Про це з посиланням на представника бюро Держдепу з міжнародної релігійної свободи повідомляє Reuters. Цю інформацію також підтверджують Fox News і The Washington Post, повідомляє УНН.

Брансон, за інформацією телеканалу, приземлився на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном. Його доставили з Туреччини літаком, який зробив зупинку в Німеччині. Там пастора в американській лікарні оглянули лікарі. Тепер він, як вказує WP, попрямував в Білий дім для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави раніше пообіцяв зустрітися з Брансоном по його прибутті в США в Овальному кабінеті Білого дому. Пастора політик у своєму Twitter назвав “видатним християнином, якому довелося пережити непростий іспит”.

Ендрю Брансон прожив в Туреччині більше 20 років і діяв там в рамках місії Associate Reformed Presbyterian Church — консервативного євангельського співтовариства. У 2016 році місцева влада звинуватила його в причетності до спроби держперевороту в країні і зв’язках із забороненою в Туреччині Робочої партією Курдистану (представників цієї організації в Анкарі вважають терористами). До того моменту Брансон служив пастором в невеликій церкві в місті Ізмірі. Після цього пастор був заарештований. Прокуратура вимагала для нього 35 років в’язниці. У липні 2018 року пастора помістили під домашній арешт.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Держдеп закликав Туреччину відпустити всіх американців слідом за Брансоном.

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