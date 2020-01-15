Пассажирский самолет сбросил топливо над городом в США: более 40 пострадавших

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 января. УНН. В результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines над городком Кадах под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщила во вторник пожарная служба округа Лос-Анджелес, передает УНН.

Указанная служба в своем Twitter уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. Общее количество пострадавших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Пожарные приводят сообщение журналистки агентства Associated Press Стефани Даге о том, что реальная цифра достигла уже 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.

Сообщается, что среди пострадавших не менее 17 детей.

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Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно “проводит тщательное расследование обстоятельств” инцидента, произошедшего во время выполнения рейса Лос-Анджелес — Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

“Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, направляющихся в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенных необитаемых зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо разбежалось до столкновения с землей”, — пояснил ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникла чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

Напомним, на японской АЭС произошел серьезный сбой при подготовке к изъятию ядерного топлива.

This is a Delta flight appearing to dump fuel over a primary school before landing in LA this morning.

70 firefighters and paramedics are on the scene assessing those affected. @ 9NewsAUS

pic.twitter.com/XzWCuS4hPc

— Charles Croucher (@ ccroucher9) January 14, 2020

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