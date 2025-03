Пассажирский самолет сбросил топливо над городом в США: более 40 пострадавших

Указанная служба в своем Twitter уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. Общее количество пострадавших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Пожарные приводят сообщение журналистки агентства Associated Press Стефани Даге о том, что реальная цифра достигла уже 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.

Сообщается, что среди пострадавших не менее 17 детей.

Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно “проводит тщательное расследование обстоятельств” инцидента, произошедшего во время выполнения рейса Лос-Анджелес — Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

“Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, направляющихся в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенных необитаемых зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо разбежалось до столкновения с землей”, — пояснил ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникла чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

This is a Delta flight appearing to dump fuel over a primary school before landing in LA this morning.



70 firefighters and paramedics are on the scene assessing those affected. @ 9NewsAUS



pic.twitter.com/XzWCuS4hPc

— Charles Croucher (@ ccroucher9) January 14, 2020