Пасажирський літак скинув пальне над містом у США: понад 40 постраждалих

Зазначена служба у своєму Twitter уточнила, що паливо потрапило на територію чотирьох початкових шкіл. Загальна кількість потерпілих становить 44 людини, в тому числі не менше 20 дітей. Пожежні наводять повідомлення журналістки агентства Associated Press Стефані Дазіо про те, що реальна цифра досягла вже 56 осіб. Всі вони відмовилися від госпіталізації та відпущені по домівках після надання першої медичної допомоги.

Повідомляється, що серед постраждалих щонайменше 17 дітей.

Як заявило Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США, воно “проводить ретельне розслідування обставин” інциденту, що трапився під час виконання рейсу Лос-Анджелес — Шанхай авіакомпанією Delta Air Lines. Екіпаж літака подав сигнал тривоги після вильоту з аеропорту Лос-Анджелеса, літак повернувся в пункт вильоту і приземлився без пригод.

“Існують особливі правила скидання палива з літаків, що прямують до і з будь-якого великого аеропорту США. Ці правила наказують скидати паливо над заздалегідь відведеними ненаселених зонами, зазвичай на великій висоті, щоб паливо розпорошилося до зіткнення із землею”, — пояснило ФАУ.

Delta пояснила дії екіпажу виникла надзвичайною ситуацією, яка вимагала позбутися палива для зниження маси літака перед посадкою.

Нагадаємо, на японській АЕС стався серйозний збій при підготовці до вилучення ядерного палива.

This is a Delta flight appearing to dump fuel over a primary school before landing in LA this morning.



70 firefighters and paramedics are on the scene assessing those affected. @9NewsAUS



pic.twitter.com/XzWCuS4hPc

— Charles Croucher (@ccroucher9) January 14, 2020