Парламент усилил секторальные санкции против российских финансовых учреждений
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала постановление о санкциях против всех финансовых учреждений россии сроком на 50 лет. Документ также запрещает операции с виртуальными активами, эмитированными российскими учреждениями.
Верховная Рада поддержала проект постановления, которым вводятся секторальные санкции против всех финансовых учреждений россии. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
В соответствии с указом Президента №89/2023, против всех банков, зарегистрированных в россии, в том числе центрального банка рф, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений введены санкции сроком на 50 лет.
Постановление Верховной Рады, которое поддержали 312 народных депутатов, добавляет к этому списку:
- операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов;
- операторов инвестиционных платформ;
- операторов финансовых платформ;
- операторов обмена цифровых финансовых активов, клиринговых организаций;
- профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, зарегистрированных в россии.
В соответствии с постановлением, предусматривается запрет на использование платформ, сервисов, программных продуктов финансовых учреждений рф, которые осуществляют операции по переводу, покупке, продаже, обмену, хранению, администрированию и/или предоставляют другие услуги, связанные с оборотом финансовых и/или виртуальных активов.
Также предусматривается запрет на осуществление операций с виртуальными активами, эмитированными (выпущенными) финансовыми учреждениями рф, виртуальными активами, обеспеченными российским рублем, или со счетами/кошельками виртуальных активов, на которых хранятся такие активы.
Напомним
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против рф еще не согласован. Она надеется утвердить 250 пунктов санкций.