Парламент усилил секторальные санкции против российских финансовых учреждений

$44.670.1851.050.19
ukenru
10:24 • 9194 просмотра
Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданскихPhotoVideo
09:45 • 17693 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
08:59 • 18795 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
08:13 • 19947 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
07:30 • 21683 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
14 июля, 00:55 • 28944 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 51528 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
13 июля, 17:13 • 46009 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 49755 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 51807 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4м/с
56%
748мм
Популярные новости
Вспышка паразитарной инфекции циклоспориоза охватила 31 штат США, число случаев быстро растет14 июля, 02:16 • 19082 просмотра
Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS14 июля, 02:57 • 16107 просмотра
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районахPhoto14 июля, 04:29 • 19805 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"14 июля, 04:58 • 47773 просмотра
Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура06:37 • 5794 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 53114 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 78493 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 63823 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 57908 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 97943 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Денис Штилерман
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Крым
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 93741 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 130253 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 128288 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 116028 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 194117 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
BFM TV
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

Парламент усилил секторальные санкции против российских финансовых учреждений

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Верховная Рада поддержала постановление о санкциях против всех финансовых учреждений россии сроком на 50 лет. Документ также запрещает операции с виртуальными активами, эмитированными российскими учреждениями.

Парламент усилил секторальные санкции против российских финансовых учреждений

Верховная Рада поддержала проект постановления, которым вводятся секторальные санкции против всех финансовых учреждений россии. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

В соответствии с указом Президента №89/2023, против всех банков, зарегистрированных в россии, в том числе центрального банка рф, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений введены санкции сроком на 50 лет.

Постановление Верховной Рады, которое поддержали 312 народных депутатов, добавляет к этому списку:

  • операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов;
    • операторов инвестиционных платформ;
      • операторов финансовых платформ;
        • операторов обмена цифровых финансовых активов, клиринговых организаций;
          • профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, зарегистрированных в россии.

            В соответствии с постановлением, предусматривается запрет на использование платформ, сервисов, программных продуктов финансовых учреждений рф, которые осуществляют операции по переводу, покупке, продаже, обмену, хранению, администрированию и/или предоставляют другие услуги, связанные с оборотом финансовых и/или виртуальных активов.

            Также предусматривается запрет на осуществление операций с виртуальными активами, эмитированными (выпущенными) финансовыми учреждениями рф, виртуальными активами, обеспеченными российским рублем, или со счетами/кошельками виртуальных активов, на которых хранятся такие активы.

            Напомним

            Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против рф еще не согласован. Она надеется утвердить 250 пунктов санкций.

            Павел Башинский

            ПолитикаНовости Мира
            Законы
            Санкции
            Кабинет Министров Украины
            Кайя Каллас
            Верховная Рада
            Европейский Союз