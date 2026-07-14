Парламент усилил секторальные санкции против российских финансовых учреждений

Верховная Рада поддержала проект постановления, которым вводятся секторальные санкции против всех финансовых учреждений россии. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

В соответствии с указом Президента №89/2023, против всех банков, зарегистрированных в россии, в том числе центрального банка рф, небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, инвестиционных фондов и других учреждений введены санкции сроком на 50 лет.

Постановление Верховной Рады, которое поддержали 312 народных депутатов, добавляет к этому списку:

операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов;

операторов инвестиционных платформ;

операторов финансовых платформ;

операторов обмена цифровых финансовых активов, клиринговых организаций;

профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний, зарегистрированных в россии.

В соответствии с постановлением, предусматривается запрет на использование платформ, сервисов, программных продуктов финансовых учреждений рф, которые осуществляют операции по переводу, покупке, продаже, обмену, хранению, администрированию и/или предоставляют другие услуги, связанные с оборотом финансовых и/или виртуальных активов.

Также предусматривается запрет на осуществление операций с виртуальными активами, эмитированными (выпущенными) финансовыми учреждениями рф, виртуальными активами, обеспеченными российским рублем, или со счетами/кошельками виртуальных активов, на которых хранятся такие активы.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 21-й пакет санкций против рф еще не согласован. Она надеется утвердить 250 пунктов санкций.