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От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали

От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:52  •  22989 просмотра

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От депутатов в Виннице требуют дополнительных выплат из городского бюджета для винничан, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

В Виннице зарегистрировали петицию с требованием установить дополнительные доплаты из бюджета для жителей города, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Автор петиции отмечает, что Винница находится среди лидеров общин Украины по показателю доходов бюджета. Поэтому город имеет финансовые возможности, чтобы помочь людям, которые стали на защиту Родины.

"Винница - в десятке громад Украины по показателям бюджетных доходов. Вместе с тем, к сожалению, в нашем городе отсутствует практика материального стимулирования мобилизованных виннитчан. В отличие от многих городских и даже сельских территориальных громад Украины, которые смогли найти средства на одноразовую денежную помощь мобилизованным гражданам.

Такая ситуация является ненормальной и требует решения", - говорится в тексте петиции.

Предлагается установить одноразовую доплату на уровне 50 тысяч гривен тем, кто добровольно подпишет контракт с ВСУ, и по 30 тысяч гривен - мобилизованным жителям города Винницы.

Подобного рода доплаты выплачивают военнослужащим в Киеве, Львове, Одессе, Полтаве, Чернигове, местных общинах других регионов.

Если петиция в установленный срок наберет необходимое количество подписей, то ее будут обязаны вынести на рассмотрение сессии Винницкого городского совета.

Мэром Винницы, напомним, является представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов. Депутаты от этой же партии имеют большинство в Винницком горсовете.

Поэтому, именно от их позиции будет зависеть, смогут ли винницкие военнослужащие получить дополнительные средства.

Сам Моргунов, его чиновники и депутаты от УСГ периодически любят пиариться на помощи для ВСУ, которая закупается за бюджетные средства, а затем передается через так называемый "гуманитарный штаб" экс-премьера Украины Владимира Гройсмана.

А на днях Моргунов вместе с главой Винницкого областного совета, который тоже представляет УСГ, еще и создали Фонд для поддержки ВСУ.

Дополнительно

Жители Винницы ранее зарегистрировали петицию, в которой требуют направить на поддержку ВСУ сотни миллионов гривен, которые запланированы в бюджете города на 2024 год на благоустройство, ремонты и подобные вещи. 

В петиции отмечается, что за эти средства можно приобрести, как минимум, десятки тысяч дронов. А в прошлом году в городе возникало немало скандалов из-за нерационального использования средств общины.

По подсчетам Forbes Украина, в течение девяти месяцев прошлого года из городского бюджета Винницы на поддержку Сил обороны Украины было направлено 148 миллионов гривен.

В то же время на благоустройство Винницы, мэром которой является соратник Гройсмана Сергей Моргунов, потратили почти 830 миллионов гривен.

В Винницкой области был проведен анализ использования в течение 2023 года бюджетных средств органами местного самоуправления Винницкой области.  Установлено, что общая сумма расходов по незащищенным статьям составляет более 5 миллиардов гривен. 

В то же время на цели, связанные с улучшением обороноспособности, в частности, на поддержку ВСУ, правоохранительных органов и других военных формирований было выделено около 570 миллионов гривен, что в процентном отношении составляет  лишь 11 % от общей суммы расходов.

В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ15 февраля 2024, 11:27 • 25726 просмотров

Захар Подкидышев

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Від депутатів-однопартійців Гройсмана вимагають покращити допомогу військовослужбовцям: деталі
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