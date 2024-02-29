Від депутатів-однопартійців Гройсмана вимагають покращити допомогу військовослужбовцям: деталі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10139 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71849 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155772 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153237 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126456 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134229 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85977 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93424 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99020 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5854 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6358 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5148 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5388 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153237 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224262 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373626 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309745 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3028 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15054 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31909 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28692 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126456 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Від депутатів-однопартійців Гройсмана вимагають покращити допомогу військовослужбовцям: деталі

Київ • УНН

 • 362331 перегляди

Від депутатів у Вінниці вимагають додаткових виплат з міського бюджету для вінничан, які вступили до лав Збройних сил України.

Від депутатів-однопартійців Гройсмана вимагають покращити допомогу військовослужбовцям: деталі

У Вінниці зареєстрували петицію з вимогою встановити додаткові доплати з бюджету для жителів міста, які вступили до лав Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

Автор петиції зазначає, що Вінниця перебуває серед лідерів громад України за показником доходів бюджету. Тому місто має фінансові можливості, щоб допомогти людям, які стали на захист Батьківщини.

"Вінниця - у десятці громад України за показниками бюджетних доходів. Водночас, на жаль, у нашому місті відсутня практика матеріального стимулювання мобілізованих вінничан. На відміну від багатьох міських і навіть сільських територіальних громад України, які спромоглися знайти кошти на одноразову грошову допомогу мобілізованим громадянам.

Така ситуація є ненормальною і потребує вирішення", - йдеться у тексті петиції.

Пропонується встановити одноразову доплату на рівні 50 тисяч гривень тим, хто добровільно підпише контракт із ЗСУ, і по 30 тисяч гривень - мобілізованим жителям міста Вінниці.

Подібного роду доплати виплачують військовослужбовцям у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Чернігові, місцевих громадах інших регіонів.

Якщо петиція у встановлений термін набере необхідну кількість підписів, то її будуть зобов’язані винести на розгляд сесії Вінницької міської ради.

Мером Вінниці, нагадаємо, є представник "Української стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов. Депутати від цієї ж партії мають більшість у Вінницькій міськраді.

Тож, саме від їхньої позиції залежатиме, чи матимуть змогу вінницькі військовослужбовці отримати додаткові кошти.

Сам Моргунов, його чиновники та депутати від УСГ періодично полюбляють піаритися на допомозі для ЗСУ, яка закуповується за бюджетні кошти, а потім передається через так званий "гуманітарний штаб" єкспрем’єра України Володимира Гройсмана.

А днями Моргунов разом з головою Вінницької обларади, який теж представляє УСГ, ще й створили Фонд для підтримки ЗСУ.

Додатково

Жителі Вінниці раніше зареєстрували петицію, у якій вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які заплановані у бюджеті міста на 2024 рік  на благоустрій, ремонти та подібні речі. 

У петиції зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці, мером якої є соратник Гройсмана Сергій Моргунов, витратили майже 830 мільйонів гривень.

Водночас, у Вінницькій області був проведений аналіз використання протягом 2023 року бюджетних коштів органами місцевого самоврядування Вінницької області.  Встановлено, що загальна сума видатків по незахищених статтях становить понад 5 мільярдів гривень. 

В той же час на цілі, пов’язані з покращенням обороноздатності, зокрема, на підтримку ЗСУ, правоохоронних органів та інших військових формувань було виділено близько 570 мільйонів гривень, що у відсотковому відношенні складає  лише 11 % від загальної суми видатків.

У Вінниці маніпулюють цифрами бюджетної допомоги для української армії – ЗМІ15.02.24, 13:27 • 28450 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ВійнаПолітикаПублікації
Forbes
Збройні сили України
Чернігів
Полтава
Вінниця
Львів
Одеса
Київ
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46