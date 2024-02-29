Від депутатів-однопартійців Гройсмана вимагають покращити допомогу військовослужбовцям: деталі

У Вінниці зареєстрували петицію з вимогою встановити додаткові доплати з бюджету для жителів міста, які вступили до лав Збройних сил України, пише УНН.

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Автор петиції зазначає, що Вінниця перебуває серед лідерів громад України за показником доходів бюджету. Тому місто має фінансові можливості, щоб допомогти людям, які стали на захист Батьківщини.

"Вінниця - у десятці громад України за показниками бюджетних доходів. Водночас, на жаль, у нашому місті відсутня практика матеріального стимулювання мобілізованих вінничан. На відміну від багатьох міських і навіть сільських територіальних громад України, які спромоглися знайти кошти на одноразову грошову допомогу мобілізованим громадянам.

Така ситуація є ненормальною і потребує вирішення", - йдеться у тексті петиції.

Пропонується встановити одноразову доплату на рівні 50 тисяч гривень тим, хто добровільно підпише контракт із ЗСУ, і по 30 тисяч гривень - мобілізованим жителям міста Вінниці.

Подібного роду доплати виплачують військовослужбовцям у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Чернігові, місцевих громадах інших регіонів.

Якщо петиція у встановлений термін набере необхідну кількість підписів, то її будуть зобов’язані винести на розгляд сесії Вінницької міської ради.

Мером Вінниці, нагадаємо, є представник "Української стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов. Депутати від цієї ж партії мають більшість у Вінницькій міськраді.

Тож, саме від їхньої позиції залежатиме, чи матимуть змогу вінницькі військовослужбовці отримати додаткові кошти.

Сам Моргунов, його чиновники та депутати від УСГ періодично полюбляють піаритися на допомозі для ЗСУ, яка закуповується за бюджетні кошти, а потім передається через так званий "гуманітарний штаб" єкспрем’єра України Володимира Гройсмана.

А днями Моргунов разом з головою Вінницької обларади, який теж представляє УСГ, ще й створили Фонд для підтримки ЗСУ.

Додатково

Жителі Вінниці раніше зареєстрували петицію, у якій вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які заплановані у бюджеті міста на 2024 рік на благоустрій, ремонти та подібні речі.

У петиції зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці, мером якої є соратник Гройсмана Сергій Моргунов, витратили майже 830 мільйонів гривень.

Водночас, у Вінницькій області був проведений аналіз використання протягом 2023 року бюджетних коштів органами місцевого самоврядування Вінницької області. Встановлено, що загальна сума видатків по незахищених статтях становить понад 5 мільярдів гривень.

В той же час на цілі, пов’язані з покращенням обороноздатності, зокрема, на підтримку ЗСУ, правоохоронних органів та інших військових формувань було виділено близько 570 мільйонів гривень, що у відсотковому відношенні складає лише 11 % від загальної суми видатків.

У Вінниці маніпулюють цифрами бюджетної допомоги для української армії – ЗМІ