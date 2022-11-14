"Вот так выглядит освобождение": Минобороны о визите Зеленского в Херсон меньше чем через неделю после деоккупации

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство обороны Украины опубликовало фото президента Владимира Зеленского в Херсоне, в который он прибыл менее чем через неделю после деоккупации, передает УНН.

Цитата

"Еще неделю назад Херсон был оккупирован. Сегодня президент Украины Зеленский приехал посетить город. Вот так выглядит освобождение. Вот так выглядит мужество!" – говорится в сообщении.

Только в течение месяца Kherson был остался.
Сегодня, Presidente of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.
This is what liberation looks like.
This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022

Напомним

14 ноября агентство Reuters сообщило о визите Владимира Зеленского в Херсон. Позже президент поделился фото из освобожденного города.

Украинские Национальные Новости

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