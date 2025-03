"Вот так выглядит освобождение": Минобороны о визите Зеленского в Херсон меньше чем через неделю после деоккупации

Цитата

"Еще неделю назад Херсон был оккупирован. Сегодня президент Украины Зеленский приехал посетить город. Вот так выглядит освобождение. Вот так выглядит мужество!" – говорится в сообщении.

Сегодня, Presidente of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.

This is what liberation looks like.

This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022

Напомним

14 ноября агентство Reuters сообщило о визите Владимира Зеленского в Херсон. Позже президент поделился фото из освобожденного города.