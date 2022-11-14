"Ось так виглядає звільнення": Міноборони про візит Зеленського у Херсон менше ніж за тиждень після деокупації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство оборони України опублікувало фото президента Володимира Зеленського у Херсоні, в який він прибув менше ніж за тиждень після деокупації, передає УНН.
Цитата
"Ще тиждень тому Херсон був окупований. Сьогодні президент України Зеленський приїхав відвідати місто. Ось так виглядає звільнення. Ось так виглядає мужність!" – ідеться у повідомленні.
Only a week ago Kherson was still occupied.
Today, the President of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.
This is what liberation looks like.
This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4
Нагадаємо
14 листопада агентство Reuters повідомило про візит Володимира Зеленського до Херсона. Згодом президент поділився фото зі звільненого міста.