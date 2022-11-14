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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"Ось так виглядає звільнення": Міноборони про візит Зеленського у Херсон менше ніж за тиждень після деокупації

"Ось так виглядає звільнення": Міноборони про візит Зеленського у Херсон менше ніж за тиждень після деокупації

Київ • УНН

 • 417440 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство оборони України опублікувало фото президента Володимира Зеленського у Херсоні, в який він прибув менше ніж за тиждень після деокупації, передає УНН.

Цитата

"Ще тиждень тому Херсон був окупований. Сьогодні президент України Зеленський приїхав відвідати місто. Ось так виглядає звільнення. Ось так виглядає мужність!" – ідеться у повідомленні.

Only a week ago Kherson was still occupied.
Today, the President of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.
This is what liberation looks like.
This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022

Нагадаємо

14 листопада агентство Reuters повідомило про візит Володимира Зеленського до Херсона. Згодом президент поділився фото зі звільненого міста.

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