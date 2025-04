"Ось так виглядає звільнення": Міноборони про візит Зеленського у Херсон менше ніж за тиждень після деокупації

Цитата

"Ще тиждень тому Херсон був окупований. Сьогодні президент України Зеленський приїхав відвідати місто. Ось так виглядає звільнення. Ось так виглядає мужність!" – ідеться у повідомленні.

Only a week ago Kherson was still occupied.

Today, the President of Ukraine @ZelenskyyUa came to visit the city.

This is what liberation looks like.

This is what courage looks like. pic.twitter.com/fwxxY5SUx4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022

Нагадаємо

14 листопада агентство Reuters повідомило про візит Володимира Зеленського до Херсона. Згодом президент поділився фото зі звільненого міста.