На фоне разрушенной войной промышленности в Донецкой области оккупационные власти продвигают развитие туризма как якобы основу восстановления экономики. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Оккупационные власти в Донецкой области все чаще акцентируют внимание на развитии туризма как одного из главных инструментов восстановления местной экономики. При этом игнорируется крах промышленности, ставший следствием войны и российской оккупации — говорится в сообщении.

Так называемое министерство экономического развития "днр" утверждает, что именно туризм и индустрия гостеприимства должны стать основой для роста производства и агропромышленного комплекса. Подобные заявления звучат как издевательство над жителями региона. До прихода "русского мира" украинский Донбасс был мощным индустриальным регионом. Металлургические гиганты и угольные шахты обеспечивали стабильной работой сотни тысяч людей.

В ЦПД отмечают, что россия же пришла на Донбасс с войной и превратила эти предприятия в руины. Теперь, когда промышленности фактически не существует, захватчики предлагают людям "поднимать экономику" обслуживанием туристов. Однако они не спешат ехать на ВОТ, учитывая риски безопасности и отсутствие инфраструктуры.

Обещания "поднять экономику" туризмом — это исключительно пропаганда для жителей ВОТ. кремль пытается отвлечь внимание от реальной катастрофы: безработицы, отсутствия перспектив и тотальной деградации региона — добавили в ЦПД.

