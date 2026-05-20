Оккупационные власти в Донецкой области продвигают туризм как "основу экономики" на фоне разрушенной промышленности — ЦПД

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Оккупанты продвигают туризм как основу экономики Донецкой области вместо уничтоженной промышленности. В ЦПД называют это пропагандой для сокрытия последствий войны.

На фоне разрушенной войной промышленности в Донецкой области оккупационные власти продвигают развитие туризма как якобы основу восстановления экономики. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Оккупационные власти в Донецкой области все чаще акцентируют внимание на развитии туризма как одного из главных инструментов восстановления местной экономики. При этом игнорируется крах промышленности, ставший следствием войны и российской оккупации

— говорится в сообщении.

Так называемое министерство экономического развития "днр" утверждает, что именно туризм и индустрия гостеприимства должны стать основой для роста производства и агропромышленного комплекса. Подобные заявления звучат как издевательство над жителями региона. До прихода "русского мира" украинский Донбасс был мощным индустриальным регионом. Металлургические гиганты и угольные шахты обеспечивали стабильной работой сотни тысяч людей. 

В ЦПД отмечают, что россия же пришла на Донбасс с войной и превратила эти предприятия в руины. Теперь, когда промышленности фактически не существует, захватчики предлагают людям "поднимать экономику" обслуживанием туристов. Однако они не спешат ехать на ВОТ, учитывая риски безопасности и отсутствие инфраструктуры. 

Обещания "поднять экономику" туризмом — это исключительно пропаганда для жителей ВОТ. кремль пытается отвлечь внимание от реальной катастрофы: безработицы, отсутствия перспектив и тотальной деградации региона

— добавили в ЦПД.

