Ночной удар рф КАБами задел жилой сектор и центр Сум - показали последствия

россияне нанесли пять ударов КАБами по Сумам, повредив многоквартирные и частные дома. В одном из зданий в центре города разрушены крыша и межэтажное перекрытие.

Ночным ударом рф КАБами по Сумам повреждены жилые дома, есть разрушения в центре города, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН. россияне нанесли удар авиационными бомбами по Сумам. В результате попаданий повреждены многоквартирные и частные жилые дома, административные и нежилые здания. В одном из зданий в центре города разрушены крыша и межэтажное перекрытие - сообщили в ГСЧС. По данным ГСЧС, в частном жилом секторе повреждены 12 домовладений. Как сообщали в Сумской ОВА, рф нанесла пять ударов КАБами по Сумам. От предыдущего удара КАБ по окраине Сум прошло менее шести часов. Дополнение По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки в результате ударов врага на территории Сумщины пострадали 11 жителей области. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры. По данным полиции Сумщины, пострадавших - 15. За прошедшие сутки враг в целом нанес 73 удара по 31 населенному пункту Сумской области.