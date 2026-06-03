Ночная атака рф дронами на Одесскую область оставила двух пострадавших
Киев • УНН
Из-за атаки дронов в Одесской области травмированы двое мужчин. Повреждены грузовик и служебное помещение, один из пострадавших госпитализирован.
фото иллюстративное
В Одесской области ночью российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру, известно о двух травмированных, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Этой ночью враг снова атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован
По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки повреждены грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке.
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