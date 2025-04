Германское председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание по новому виду COVID-19

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The Integrated Political Crisis Response) завтра утром в 11:00 часов (по Брюсселю - ред.). На повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный вариант COVID-19 в Великобритании", - сообщил Фишер.

В то же время все больше стран ЕС вводят ограничения на полеты из Великобритании и другие мероприятия. Одними из последних о таких мерах объявили Франция и Ирландия.

Так, Франция приостанавливает движение транспорта из Соединенного Королевства на 48 часов. "Совет по защите здоровья страны решил, что Франция приостанавливает движение из Соединенного Королевства во Францию ​​с полуночи", сообщил государственный секретарь (министр-делегат) транспорта при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари. Это касается перевозки пассажиров и грузоперевозок. Ограничения продлятся 48 часов до решения Европейского Союза, отмечает BFM TV.

Новые ограничения на поездки, запрещающие въезд из Великобритании в Ирландию, вступят в силу в полночь, с 21 декабря.

Беспрецедентное решение было принято после встречи лидеров правящей партии страны. Министр транспорта Ирландии Имон Райан объявил о новых ограничениях в воскресенье вечером. Запрет на полеты и паромную переправу из Великобритании сначала будет действовать в течение 48 часов, пока кабинет министров страны не рассмотрит ситуацию во вторник. Исключения были сделаны для тех, кто работает в важных секторах и тех, кто ввозит товары в страну, пишет Irish Examiner.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% больше заразным, чем старый вариант.

После того, как стало известно о мутации коронавируса, сообщение с Великобританией прекратили или сообщили о планах прекратить также Нидерланды, Бельгия, Болгария, Австрия, Латвия, Германия.

Также страны начали вводить новые ограничения по Великобритании. Чехия ввела карантин для тех, кто вернулся из Великобритании. Также карантин для прибывших из Британии на 7 дней ввела Греция. Как сообщило в воскресенье министерство здравоохранения Болгарии, страна вводит 10-дневный карантин для всех, кто прибывает из Великобритании.

The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK. #Coronavirus

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020