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Німецьке головування Ради ЄС скликає антикризову нараду щодо нового виду COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Головування Німеччини в Раді ЄС скликає на понеділок, 21 грудня, у Брюсселі нараду антикризового механізму в зв'язку з ситуацією, що виникла через новий різновид коронавірусу COVID-19, який розповсюджується в Великій Британії. Про це повідомив офіційний представник Комітету постпредів країн Євросоюзу Себастьян Фішер в Twitter, передає УНН.

Німецьке головування Ради ЄС скликає антикризову нараду щодо нового виду COVID-19

"Головування Німеччини в Раді ЄС запросило держави-члени ЄС на термінове засідання кризового механізму IPCR (The Integrated Political Crisis Response) завтра вранці об 11:00 (по Брюсселю - ред.). На порядку денному: координація ЄС з реагування на недавно виявлений варіант COVID-19 в Великій Британії", - повідомив Фішер.

Водночас все більше країн ЄС вводять обмеження на польоти з Великої Британії та інші заходи. Одними з останніх про такі заходи оголосили Франція і Ірландія.

Так, Франція призупиняє рух транспорту зі Сполученого Королівства на 48 годин. "Рада із захисту здоров'я країни вирішила, що Франція призупиняє рух із Сполученого Королівства до Франції з опівночі (з 21 грудня - ред.)", повідомив державний секретар (міністр-делегат) транспорту при міністрі комплексних екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі. Це стосується перевезень пасажирів і вантажоперевезень. Обмеження триватимуть 48 годин до рішення Європейського Союзу, зазначає BFM TV.

Нові обмеження на поїздки, які забороняють в'їзд з Великої Британії в Ірландію, вступлять в силу з опівночі, з 21 грудня.

Безпрецедентне рішення було ухвалене після зустрічі лідерів правлячої партії країни. Міністр транспорту Ірландії Імон Раян оголосив про нові обмеження в неділю ввечері. Заборона на польоти і поромну переправу з Великої Британії спочатку буде діяти протягом 48 годин, поки кабінет міністрів країни не розгляне ситуацію у вівторок. Винятки були зроблені для тих, хто працює в важливих секторах і тих, хто ввозить товари в країну, пише Irish Examiner.

Як повідомлялось, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% більш заразним, ніж старий варіант.

Після того, як стало відомо про мутацію коронавірусу, сполучення із Великою Британією припинили або повідомили про плани припинити також Нідерланди, Бельгія, Болгарія, Австрія, Латвія, Німеччина.

Також країни почали вводити нові обмеження щодо Великої Британії. Чехія запровадила карантин для тих, хто повернувся з Великої Британії. Також карантин для прибулих з Британії на 7 днів ввела Греція. Як повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я Болгарії, країна вводить 10-денний карантин для всіх, хто прибуває з Великої Британії.

The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.
On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK. #Coronavirus

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020

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