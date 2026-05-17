Нетаньяху и Трамп обсудили возможный новый этап войны против Ирана – СМИ

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Нетаньяху и Трамп обсудили новый этап войны против Ирана. США угрожают Тегерану мощными ударами в случае отсутствия нового соглашения по ядерной программе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне закрытого заседания израильского кабинета безопасности по поводу войны с Ираном. По данным израильских СМИ, стороны обсудили возможность нового этапа военной кампании против Тегерана. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Channel 12, пишет УНН.

Детали

Как утверждает телеканал, Трамп заявил Нетаньяху, что Иран якобы все еще заинтересован в заключении сделки с США, однако Вашингтон ожидает от Тегерана новых предложений по ядерной программе.

Мы хотим заключить сделку, но сейчас иранцы находятся не там, где нам хотелось бы их видеть. Им придется прийти к этому, иначе они получат серьезный удар

– цитирует Channel 12 слова Трампа.

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

По информации израильских СМИ, американский президент предупредил, что в случае отсутствия "лучшего предложения" США могут нанести по Ирану более мощные удары.

Если они не придут к нам с более выгодным предложением, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо прежде

– заявил Трамп.

Телеканал отмечает, что во время разговора также обсуждалась недавняя поездка президента США в Китай.

Риторика вокруг Ирана продолжает обостряться

Сообщения о возможной подготовке США и Израиля к новому этапу войны с Ираном появились на фоне последних жестких заявлений Дональда Трампа.

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social: "Для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться – БЫСТРО, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ!".

Официально Белый дом и правительство Израиля пока не комментировали детали телефонного разговора между Трампом и Нетаньяху.

Степан Гафтко

