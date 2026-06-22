В Тернополськой области начались украинско-польские поисковые работы

На территории бывшего села Пужники Тернопольской области начинается новый этап поисковых исследований с целью дальнейшего поиска останков жителей села, трагически погибших в феврале 1945 года. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти, передает УНН.

Детали

"22 июня 2026 года на территории бывшего села Пужники (ныне в пределах села Садовое Коропецкой поселковой общины Чортковского района Тернопольской области) будет проводиться новый этап поисковых исследований с целью дальнейшего поиска останков жителей села, трагически погибших в феврале 1945 года. Работы продлятся до 28 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования будут проводиться ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" при участии польских специалистов – сотрудников Поморского медицинского университета в Щецине, а также представителей Фонда "Свобода и Демократия", Института национальной памяти Польши.

"Мероприятие проводится во исполнение договоренностей, достигнутых по результатам деятельности украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти", - говорится в сообщении.

"Украинский институт национальной памяти привлекает специалистов коммунального предприятия Ивано-Франковского областного совета по вопросам поиска и перезахоронения жертв войн, депортаций и репрессий тоталитарных режимов "Память" для обеспечения профессионального надзора (консультационной поддержки) при проведении работ", - добавили в Институте.

В Институте напомнили, что Пужники – бывшее село на Тернопольщине, где в период между мировыми войнами компактно проживали представители польского этноса.

В феврале 1945 года Пужники подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, часть жителей села трагически погибла, а само село было сожжено. В 1949 году советская власть ликвидировала село.

Территория бывшего села Пужники в дальнейшем оставалась незаселенной и постепенно заросла лесными насаждениями. В августе 2023 года на территории Пужников были проведены поисковые работы. В течение апреля – мая 2025 года в Пужниках были проведены эксгумационные исследования. В ходе исследований были найдены останки 42 человек.

Найденные во время эксгумационных исследований останки в сентябре 2025 года были перезахоронены.

Напомним

Во Львовской области завершились украинско-польские поисковые работы, которые длились с 8 по 18 июня в Гуте Пеняцкой, обнаружены признаки захоронений, для уточнения данных необходимы эксгумации, сообщили в Украинском институте национальной памяти.