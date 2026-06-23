На табачном предприятии выявили неуплату налогов на 2,3 млрд грн - эксдиректору объявили подозрение
Киев • УНН
Бывшего директора предприятия табачной отрасли подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сотрудники незаконно изготовили и реализовали более 1 186 тонн табачного сырья без акцизного налога.
Бывшему директору одного из предприятий табачной отрасли сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Детали
Как установило следствие, должностные лица предприятия наладили схему незаконного изготовления и реализации неучтенных табачных изделий под прикрытием законного производства. Это делалось вне налогового и бухгалтерского учета с целью уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.
Ключевой эпизод следствия в этом производстве - это более 1 186 тонн табачного сырья, которое переработали в сигареты и реализовали без уплаты акцизного налога. Именно это, по выводам налоговой проверки и судебной экономической экспертизы, привело к занижению акцизного налога на более чем 2,3 млрд гривен
С целью скрыть незаконное использование сырья и создать видимость форс-мажорных обстоятельств, должностные лица предприятия сфальсифицировали факт его кражи.
Фигуранту объявили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним
Правоохранители раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов в сети магазинов секонд-хенда, из-за которой государственный бюджет мог недополучить более 38 миллионов гривен НДС.