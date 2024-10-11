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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине враг нанес ракетный удар по территории энергообъекта: есть раненые работники - Минэнерго

На Николаевщине враг нанес ракетный удар по территории энергообъекта: есть раненые работники - Минэнерго

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:23  •  5328 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по энергообъекту в Николаевской области, ранив трех работников. Из-за обстрелов были обесточивания в пяти областях Украины.

В Николаевской области армия рф нанесла ракетный удар по территории энергетического объекта, обесточивались потребители, ранения получили три работника. В общем из-за российских обстрелов были обесточены в пяти областях, сообщили в пятницу утром в Минэнерго, передает УНН.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

В Николаевской области из-за ракетного обстрела территории энергетического объекта обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме. Ранения получили три работника, им была оказана медицинская помощь.

В Херсонской области в результате атаки дроном повреждено оборудование подстанции, обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Состояние сетей

Полтавская область: из-за технологических нарушений отключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к необходимости применения аварийных графиков отключений из-за низкого уровня напряжения, обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Хмельницкая область: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители в двух областях. Питание восстановлено по резервной схеме.

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 522 населенных пункта.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2308 МВт*ч и мощностью 604 МВт.

Ранее сообщалось, что российские войска накануне нанесли двойной удар баллистическими ракетами по Николаеву, попав в критическую инфраструктуру, три человека пострадали.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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