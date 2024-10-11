На Миколаївщині ворог завдав ракетного удару по території енергооб'єкта: є поранені працівники - Міненерго
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по енергооб'єкту в Миколаївській області, поранивши трьох працівників. Через обстріли були знеструмлення в п'яти областях України.
У Миколаївській області армія рф завдала ракетного удару по території енергетичного об'єкта, знеструмлювались споживачі, поранення отримали три працівники. Загалом через російські обстріли були знеструмлення в п'ятьох областях, повідомили в п'ятницю вранці в Міненерго, передає УНН.
За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.
У Миколаївській області через ракетний обстріл території енергетичного об'єкта знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою. Поранення отримали три працівники, їм було надано медичну допомогу.
У Херсонській області внаслідок атаки дроном пошкоджено обладнання підстанції, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення відновлено.
Стан мереж
Полтавська область: через технологічні порушення вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до необхідності застосування аварійних графіків відключень через низький рівень напруги, знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
Хмельницька область: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі у двох областях. Живлення відновлено за резервною схемою.
На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 522 населених пункти.
Імпорт
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2308 МВт*год та потужністю 604 МВт.
Раніше повідомлялось, що російські війська напередодні завдали подвійного удару балістичними ракетами по Миколаєву, поціливши у критичну інфраструктуру, троє людей постраждали.