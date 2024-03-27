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В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран
Из-за сетевых ограничений в Харьковской и Одесской областях действуют графики аварийных отключений, но запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, и дефицита в энергосистеме не ожидается.
Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой
Блинкен заявил, что, несмотря на усилия по борьбе с ИГИЛ, теракт в российском торговом центре служит трагическим напоминанием о том, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой необходимо продолжать бороться.
Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен
27 марта в одном из районов Житомира, Украина, произошла стрельба, в результате которой 43-летний местный житель был найден с огнестрельным ранением в автомобиле и госпитализирован.
Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля
Отопительный сезон в Ужгороде официально заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования по решению исполнительного комитета городского совета.
Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ
Заместителя руководителя киевского коммунального предприятия задержали за вымогательство 500 000 гривен от жителя за асфальтирование дороги без официального договора.
Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников
Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину разгневали американских чиновников.
На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель
В результате пожара грузовика в Боярке Киевской области погиб водитель, повреждены еще два автомобиля.
С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон
С 28 марта Львов планирует приостановить отопительный сезон в связи с постепенным потеплением, с возможностью возобновления отопления, если температура снова снизится.
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"
В Харькове катастрофически не хватает электроэнергии, жителей города просят минимизировать использование электрических бойлеров.
Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР
С начала войны Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море, а конечной целью видит полное отсутствие военных кораблей рф в Азовском и Черноморском регионах.