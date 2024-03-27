В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран

В Харьковской и Одесской областях из-за сетевых ограничений действуют графики отключений. Импорт электроэнергии запланирован из 5 стран. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Во всех пострадавших городах полностью заживлена критическая инфраструктура, частично восстановлена работа электротранспорта", - указали в компании.

Также указано, что "восстановлена возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, которые были обесточены в результате ракетных и дроновых атак россиян на энергообъекты". "Но на подстанциях Укрэнерго, которые передают электроэнергию от электростанций к сетям облэнерго, повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени", - указали в компании.

"Из-за этого в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями - то есть действуют графики почасовых отключений (ГПВ)", - сообщили в НЭК.

Сейчас ограничения потребления, как отмечается, применены в:

- Харьковской области;

- Одесской области.

"В Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет. Но при росте потребления Диспетчерский центр "Укрэнерго" будет вынужден применить меры ограничения потребления", - указали в компании и призвали потреблять электроэнергию экономно.

"На пострадавших от российских ракет электростанциях работают ГСЧС и ремонтные бригады, продолжается разбор завалов, фиксация повреждений", - добавили в НЭК.

Солнечная погода, как отмечается, способствует работе солнечных электростанций. Вчера днем, с 16:15 до 17, для сохранения баланса в энергосистеме ограничивалась работа объектов ВИЭ с мощностью 398 МВт.

Импорт и экспорт

"Импорт: утром и далее в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12 802 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 537 МВт. Экспорт: не запланировано", - сообщили в Укрэнерго.

Обесточивание

Вчера в городе Харьков специалисты облэнерго восстановили возможность подачи электроэнергии для 1 938 потребителей.

На утро, как указано, обесточены 393 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой областях.