В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  136622 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125043 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  143146 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134714 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179796 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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24 марта 2024, 09:52  •  155537 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  464607 просмотра

В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран

Из-за сетевых ограничений в Харьковской и Одесской областях действуют графики аварийных отключений, но запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, и дефицита в энергосистеме не ожидается.

Общество •   •  15863 просмотра
В Харьковской и Одесской областях после атак рф до сих пор графики отключений, импорт электричества запланирован из 5 стран

Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой

Блинкен заявил, что, несмотря на усилия по борьбе с ИГИЛ, теракт в российском торговом центре служит трагическим напоминанием о том, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой необходимо продолжать бороться.

Новости Мира •   •  12948 просмотра
Блинкен о стрельбе в российском "Крокусе": ИГИЛ остается потенциально мощной силой

Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

27 марта в одном из районов Житомира, Украина, произошла стрельба, в результате которой 43-летний местный житель был найден с огнестрельным ранением в автомобиле и госпитализирован.

Общество •   •  13038 просмотра
Утром в Житомире произошла стрельба: один человек ранен

Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Отопительный сезон в Ужгороде официально заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования по решению исполнительного комитета городского совета.

Общество •   •  12608 просмотра
Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ

Заместителя руководителя киевского коммунального предприятия задержали за вымогательство 500 000 гривен от жителя за асфальтирование дороги без официального договора.

Киев •   •  14774 просмотра
Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ

Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину разгневали американских чиновников.

Война •   •  20776 просмотра
Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

В результате пожара грузовика в Боярке Киевской области погиб водитель, повреждены еще два автомобиля.

Криминал и ЧП •   •  15440 просмотра
На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

С 28 марта Львов планирует приостановить отопительный сезон в связи с постепенным потеплением, с возможностью возобновления отопления, если температура снова снизится.

Общество •   •  15314 просмотра
С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

В Харькове катастрофически не хватает электроэнергии, жителей города просят минимизировать использование электрических бойлеров.

Общество •   •  16742 просмотра
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР

С начала войны Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море, а конечной целью видит полное отсутствие военных кораблей рф в Азовском и Черноморском регионах.

Война •   •  16631 просмотра
Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР