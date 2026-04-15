Моссад объявил план свержения правительства Ирана
Дэвид Барнеа заявил о намерении сменить режим в Иране после авиаударов США и Израиля. Миссия разведки продлится до полного исчезновения экстремистской власти.
Глава израильской разведки ("Моссад") Давид Барнеа пообещал, что служба приложит больше усилий, чтобы свергнуть правительство Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
По словам Барнеа, Израиль не ожидал, что его бомбардировка иранских военных, ядерных и инфраструктурных объектов, проводимая совместно с США, будет достаточной для прекращения 47-летнего правления Ирана, управляемого клерикалами.
Наша миссия еще не завершена. Наше обязательство будет выполнено только после того, как этот экстремистский режим будет заменен. Этот режим, который стремится к нашему уничтожению, должен исчезнуть с лица земли
По оценкам издания, комментарии Барнеа свидетельствуют о том, что израильтяне все еще видят серьезную угрозу со стороны Ирана, несмотря на ущерб, нанесенный его военному потенциалу примерно пятинедельной кампанией альянса США и Израиля.
"Речь также может усилить трения между официальными лицами США и Ирана, в то время как они стремятся продлить режим прекращения огня, который заканчивается на следующей неделе, и достичь более постоянного мирного соглашения", - резюмируют авторы.
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана.
