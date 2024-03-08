Морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу может заработать в воскресенье - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Морской коридор из Кипра в Газу для транспортировки гуманитарной помощи, как ожидается, откроется в воскресенье, 10 марта, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, коридора, который позволит транспортировать гуманитарную помощь с Кипра в сектор Газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Arab News.
"Мы очень близки к открытию этого коридора, надеюсь, в это воскресенье", - сказала фон дер Ляйен во время визита в порт Ларнака на юге острова, примерно в 380 километрах от Газы.
По ее словам, первая пилотная операция будет запущена уже в пятницу.
Еврокомиссия также опубликовала совместное заявление с Кипром, Объединенными Арабскими Эмиратами, США и Британией, в котором "одобрила активацию" морского коридора помощи Газе.
"Доставка гуманитарной помощи непосредственно в Газу морем будет сложной, и наши страны будут продолжать оценивать и корректировать свои усилия, чтобы гарантировать, что помощь доставляется как можно эффективнее", - говорится в заявлении.
Дополнение
Заявление Урсулы фон дер Ляйен было сделано на следующий день после обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу, во время которого он приказал американским военным построить временный порт в Газе, чтобы доставить больше гуманитарной помощи в анклав.
Высокопоставленные чиновники США отметили, что инициатива, объявленная Байденом, базируется на морском коридоре помощи, предложенном Кипром, страной-членом ЕС, которая является ближайшей к сектору Газа.
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