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Морський коридор для гуманітарної допомоги з Кіпру в Газу може запрацювати в неділю - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 22085 перегляди

Морський коридор з Кіпру до Гази для транспортування гуманітарної допомоги, як очікується, відкриється в неділю, 10 березня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Морський коридор для гуманітарної допомоги з Кіпру в Газу може запрацювати в неділю - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається на відкриття в неділю, 10 березня, коридору, який дозволить транспортувати гуманітарну допомогу з Кіпру до сектора Газа​.  Про це УНН повідомляє з посиланням на Arab News.

"Ми дуже близькі до відкриття цього коридору, сподіваюся, цієї неділі", — сказала фон дер Ляєн під час візиту до порту Ларнака на півдні острова, приблизно за 380 кілометрів від Гази. 

За її словами, першу пілотну операцію буде запущено уже в п'ятницю. 

Єврокомісія також опублікувала спільну заяву з Кіпром, Об'єднаними Арабськими Еміратами, США та Британією, у якій "схвалила активацію" морського коридору допомоги Газі.

"Доставка гуманітарної допомоги безпосередньо в Газу морем буде складною, і наші країни продовжуватимуть оцінювати та коригувати свої зусилля, щоб гарантувати, що допомога доставляється якомога ефективніше", - йдеться в заяві.

Доповнення

Заява Урсули фон дер Ляєн була зроблена на наступний день після звернення президента США Джо Байдена до Конгресу, під час якого він наказав американським військовим побудувати тимчасовий порт у Газі, щоб доставити більше гуманітарної допомоги в анклав. 

Високопоставлені чиновники США зазначили, що ініціатива, оголошена Байденом, базується на морському коридорі допомоги, запропонованому Кіпром, країною-членом ЄС, яка є найближчою до сектора Газа.

Ізраїль схвалив план США про створення "тимчасового причалу" гумдопомоги у Газі аби побороти голод07.03.24, 21:37 • 51076 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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