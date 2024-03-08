Морський коридор для гуманітарної допомоги з Кіпру в Газу може запрацювати в неділю - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Морський коридор з Кіпру до Гази для транспортування гуманітарної допомоги, як очікується, відкриється в неділю, 10 березня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається на відкриття в неділю, 10 березня, коридору, який дозволить транспортувати гуманітарну допомогу з Кіпру до сектора Газа. Про це УНН повідомляє з посиланням на Arab News.
"Ми дуже близькі до відкриття цього коридору, сподіваюся, цієї неділі", — сказала фон дер Ляєн під час візиту до порту Ларнака на півдні острова, приблизно за 380 кілометрів від Гази.
За її словами, першу пілотну операцію буде запущено уже в п'ятницю.
Єврокомісія також опублікувала спільну заяву з Кіпром, Об'єднаними Арабськими Еміратами, США та Британією, у якій "схвалила активацію" морського коридору допомоги Газі.
"Доставка гуманітарної допомоги безпосередньо в Газу морем буде складною, і наші країни продовжуватимуть оцінювати та коригувати свої зусилля, щоб гарантувати, що допомога доставляється якомога ефективніше", - йдеться в заяві.
Доповнення
Заява Урсули фон дер Ляєн була зроблена на наступний день після звернення президента США Джо Байдена до Конгресу, під час якого він наказав американським військовим побудувати тимчасовий порт у Газі, щоб доставити більше гуманітарної допомоги в анклав.
Високопоставлені чиновники США зазначили, що ініціатива, оголошена Байденом, базується на морському коридорі допомоги, запропонованому Кіпром, країною-членом ЄС, яка є найближчою до сектора Газа.
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