Многомиллионная коррупционная схема на Черновицкой таможне: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из подозреваемых по делу организации на Черновицкой таможне коррупционной схемы, которая нанесла государству 290 млн грн убытков. ВАКС назначил ему залог в размере 60 млн гривен, сообщает в четверг НАБУ, передает УНН.

"ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 60 млн грн залога одному из подозреваемых - соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним

Как писал УНН, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из Черновцов и должностные лица Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, экс-депутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта причинили государству почти 290 млн грн убытков.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал к складам предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

Сейчас подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четыре участника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.