Минобороны и Генштаб запустили тестирование упрощенных переводов из частей через Армию+

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили тестирование упрощенных переводов через приложение "Армия+" в пределах армейского корпуса. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства, информирует УНН.

Отмечается, что первыми к программе присоединились 16-й и 19-й армейские корпуса ВСУ.

Военнослужащие смогут подать рапорт на перевод непосредственно через "Армию+", отслеживать его рассмотрение, получать решение и разъяснения в приложении. Это делает процесс перевода прозрачным и понятным