Минобороны и Генштаб запустили тестирование упрощенных переводов из частей через Армию+
Киев • УНН
Министерство обороны и Генштаб ВСУ начали пилотный проект упрощенных переводов через приложение "Армия+" в рамках армейского корпуса. Первыми к программе присоединились 16-й и 19-й армейские корпуса.
Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили тестирование упрощенных переводов через приложение "Армия+" в пределах армейского корпуса. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что первыми к программе присоединились 16-й и 19-й армейские корпуса ВСУ.
Военнослужащие смогут подать рапорт на перевод непосредственно через "Армию+", отслеживать его рассмотрение, получать решение и разъяснения в приложении. Это делает процесс перевода прозрачным и понятным
Указывается, что воспользоваться новым механизмом могут военнослужащие ВСУ в звании от солдата до старшего сержанта включительно, которые находятся в составе или оперативном подчинении корпусов-участников программы, не занимают офицерских должностей и не находятся в СЗЧ.
Чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений, переводы будут осуществляться только в пределах одного корпуса, с четкими сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами
Там добавили, что пилотный проект продлится до 24 сентября. По его результатам Минобороны и Генеральный штаб оценят эффективность нового механизма и примут решение о его масштабировании на всю систему переводов в войсках.
Напоминаем
На прошлой неделе в мобильном приложении Армия+ появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части.
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