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Минобороны и Генштаб запустили тестирование упрощенных переводов из частей через Армию+

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Министерство обороны и Генштаб ВСУ начали пилотный проект упрощенных переводов через приложение "Армия+" в рамках армейского корпуса. Первыми к программе присоединились 16-й и 19-й армейские корпуса.

Минобороны и Генштаб запустили тестирование упрощенных переводов из частей через Армию+

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили тестирование упрощенных переводов через приложение "Армия+" в пределах армейского корпуса. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что первыми к программе присоединились 16-й и 19-й армейские корпуса ВСУ.

Военнослужащие смогут подать рапорт на перевод непосредственно через "Армию+", отслеживать его рассмотрение, получать решение и разъяснения в приложении. Это делает процесс перевода прозрачным и понятным

- подчеркнули в Минобороны.

Указывается, что воспользоваться новым механизмом могут военнослужащие ВСУ в звании от солдата до старшего сержанта включительно, которые находятся в составе или оперативном подчинении корпусов-участников программы, не занимают офицерских должностей и не находятся в СЗЧ.

Чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений, переводы будут осуществляться только в пределах одного корпуса, с четкими сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами

- уточнили в ведомстве.

Там добавили, что пилотный проект продлится до 24 сентября. По его результатам Минобороны и Генеральный штаб оценят эффективность нового механизма и примут решение о его масштабировании на всю систему переводов в войсках.

Напоминаем

На прошлой неделе в мобильном приложении Армия+ появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части.

Что означает красная лента в приложении "Армия+" - в Минобороны объяснили16.06.26, 21:38 • 5548 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоТехнологии