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Минфин Украины обнародовал сумму поступлений в госбюджет в мае

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В мае 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 204,8 млрд грн, еще 20,3 млрд грн от НБУ. Всего за месяц в бюджеты поступило 274,1 млрд грн.

Минфин Украины обнародовал сумму поступлений в госбюджет в мае

За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы, передает УНН.

Детали

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

  • 45,4 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
    • 42,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
      • 30,4 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
        • 24,2 млрд грн – акцизного налога;
          • 21,7 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 37,2 млрд грн, возмещено – 15,5 млрд грн);
            • 4,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.
              • 4,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.

                Кроме того, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 20,3 млрд грн от НБУ, который согласно закону ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

                Отмечается, что в мае 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 274,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

                В целом, по итогам января-мая 2025 года, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 1,54 трлн грн налогов, сборов и других платежей.

                Напомним

                Кабмин выделил 2,4 млрд грн на выплаты по программе "Национальный кэшбек" и 200 млн грн на компенсацию стоимости украинской техники. Это будет стимулировать спрос на отечественную продукцию.

                90 миллионов гривен грантовых средств пойдут на восстановление трассы Киев-Чоп04.06.25, 17:28 • 2110 просмотров

                Вита Зеленецкая

                Вита Зеленецкая

                ЭкономикаФинансы
                Министерство финансов Украины
                Национальный банк Украины
                Украина
                Brent Oil
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