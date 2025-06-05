Минфин Украины обнародовал сумму поступлений в госбюджет в мае

За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы, передает УНН.

Детали

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

45,4 млрд грн – налога на прибыль предприятий;

42,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

30,4 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;

24,2 млрд грн – акцизного налога;

21,7 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 37,2 млрд грн, возмещено – 15,5 млрд грн);

4,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

4,3 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.

Кроме того, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 20,3 млрд грн от НБУ, который согласно закону ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения ее Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

Отмечается, что в мае 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 274,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В целом, по итогам января-мая 2025 года, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 1,54 трлн грн налогов, сборов и других платежей.

Напомним

Кабмин выделил 2,4 млрд грн на выплаты по программе "Национальный кэшбек" и 200 млн грн на компенсацию стоимости украинской техники. Это будет стимулировать спрос на отечественную продукцию.

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