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Мінфін України оприлюднив суму надходжень до держбюджету в травні

Київ • УНН

 • 218 перегляди

У травні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 204,8 млрд грн, ще 20,3 млрд грн від НБУ. Загалом за місяць до бюджетів надійшло 274,1 млрд грн.

Мінфін України оприлюднив суму надходжень до держбюджету в травні

За травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,8 млрд гривень. Про це інформує Міністерство фінансів України з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби, передає УНН.

Деталі

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 45,4 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
    • 42,3 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;
      • 30,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
        • 24,2 млрд грн – акцизного податку;
          • 21,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 37,2 млрд грн, відшкодовано – 15,5 млрд грн);
            • 4,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.
              • 4,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

                Крім того, у травні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 20,3 млрд грн від НБУ, який згідно з законом щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

                Зазначається, що загалом у травні 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 274,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

                У цілому, за підсумками січня-травня 2025 року, до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 1,54 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

                Нагадаємо

                Кабмін виділив 2,4 млрд грн на виплати за програмою "Національний кешбек" та 200 млн грн на компенсацію вартості української техніки. Це стимулюватиме попит на вітчизняну продукцію.

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                Віта Зеленецька

                Віта Зеленецька

                ЕкономікаФінанси
                Міністерство фінансів України
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