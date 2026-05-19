Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира - глава военного комитета НАТО

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс сейчас находится в состоянии между войной и миром, а странам-членам необходимо значительно ускорить усиление оборонных мощностей. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Во время брифинга в Брюсселе после встречи начальников штабов стран НАТО Драгоне подчеркнул необходимость "более справедливого распределения бремени" внутри Альянса.

По его словам, военное руководство НАТО ожидает, что на саммите Альянса в Анкаре в июле политические лидеры превратят обещания в "ощутимые результаты" и ускорят поставку необходимых мощностей.

Темпы поставок и развертывания всех возможностей, необходимых для нашего сдерживания и обороны, требуют драматического увеличения и улучшения

Также адмирал отметил, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе остается крайне напряженной.

Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира