Должны закупить 2 млн мешков для трупов: Минобороны Украины отреагировало на увеличение армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство обороны Украины в ответ на указ российского диктатора владимира путина об увеличении штатной численности армии рф до 2 млн человек посоветовало подготовить аналогичное количество мешков для трупов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter МОУ.
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"Они еще даже не начинали... россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн человек. Для выполнения указа своего президента минобороны рф теперь должно закупить 2 млн мешков для трупов", – написали в Минобороны Украины.
They haven't even started yet...
Russia планы на повышение числа Armed Forces’ человек на 2 миллион+.
В том, чтобы реализовать смерть своего представителя, Russia’s ministry of defense now ha procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD
Напомним
25 августа пути подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тысяч человек. Теперь общий штат вооруженных сил рф будет составлять 2 039 758 человек, из них военных – 1 150 628.