Должны закупить 2 млн мешков для трупов: Минобороны Украины отреагировало на увеличение армии рф

Цитата

"Они еще даже не начинали... россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 млн человек. Для выполнения указа своего президента минобороны рф теперь должно закупить 2 млн мешков для трупов", – написали в Минобороны Украины.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

Напомним

25 августа пути подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тысяч человек. Теперь общий штат вооруженных сил рф будет составлять 2 039 758 человек, из них военных – 1 150 628.