Мають закупити 2 млн мішків для трупів: Міноборони України відреагувало на збільшення армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство оборони України у відповідь на указ російського диктатора володимира путіна про збільшення штатної чисельності армії рф до 2 млн осіб порадило підготувати аналогічну кількість мішків для трупів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter МОУ.
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"Вони ще навіть не починали... росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента міноборони рф тепер має закупити 2 млн мішків для трупів", – написали в Міноборони України.
They haven't even started yet...
russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.
In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD
Нагадаємо
25 серпня путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії на 137 тисяч осіб. Тепер загальний штат збройних сил рф становитиме 2 039 758 осіб, із них військових – 1 150 628.