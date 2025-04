Мають закупити 2 млн мішків для трупів: Міноборони України відреагувало на збільшення армії рф

Цитата

"Вони ще навіть не починали... росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента міноборони рф тепер має закупити 2 млн мішків для трупів", – написали в Міноборони України.

They haven't even started yet...

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

Нагадаємо

25 серпня путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії на 137 тисяч осіб. Тепер загальний штат збройних сил рф становитиме 2 039 758 осіб, із них військових – 1 150 628.