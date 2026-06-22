Масштабный сбой в работе Google, X, Reddit и других сервисов произошел 22 июня
Киев • УНН
22 июня произошел масштабный сбой в работе Google, X, Reddit, Discord и Zoom. Пользователи массово жалуются на проблемы с поисковиком, Gmail, YouTube и облачными хранилищами.
В понедельник, 22 июня, произошел масштабный сбой в работе популярных мировых платформ и сервисов Google. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
Детали
Проблемы наблюдаются в работе соцсетей и платформ X (Twitter), Reddit, Discord, а также сервиса Zoom.
Пользователи также массово жалуются на экосистему Google, включая поисковик, Gmail, YouTube и облачные хранилища.
Кроме того, на платформе фиксируют резкий скачок жалоб на работу серверов Amazon и провайдера сетевой инфраструктуры Cloudflare.
Напомним
12 июня в работе сервисов компании Meta - Instagram, Facebook и Messenger - произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на невозможность обновить ленту новостей, просмотреть сообщения или авторизоваться в аккаунтах. В некоторых случаях сервисы выдавали сообщение об ошибке или вообще не загружались.