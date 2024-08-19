Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) утверждает, что сотрудники не пользуются автомобилями с номерами прикрытия во время работы. Однако, как это бывает часто, слова и реальность могут разниться, пишет УНН.

Контекст

Ранее стало известно, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ "Гулливер" на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что армовцы использовали номера прикрытия.

В ответ на запрос УНН в АРМА заявили, что такого никогда не было.

"При исполнении служебных обязанностей сотрудниками АРМА не используются транспортные средства с номерными знаками, не предусмотренными действующим законодательством Украины. Это касается и так называемых "номеров прикрытия" - термина, значение которого отсутствует в правовом поле, но который упоминается в вашем запросе", - утверждает АРМА в ответ на запрос УНН.

Кроме того, в АРМА попросили УНН использовать при подготовке материалов проверенные источники, которые предоставляют достоверную информацию. Тем самым намекая, что журналисты УНН используют не проверенные источники.

Поэтому мы публикуем видео, которые есть в распоряжении УНН и подтверждают то, что работники АРМА приехали осматривать активы столичного ТРЦ именно на указанном выше автомобиле и именно с такими номерами.

В частности, на автомобиле с несуществующими номерами приехали начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА Николай Пожидаев и его коллега Егор Березницкий. Согласно поданной декларации, Пожидаев имеет в собственности автомобиль BMW X5 2016 года.

Такое поведение сотрудников АРМА вызывает много вопросов, ведь использование номеров прикрытия разрешено только оперативным подразделениям правоохранительных органов, к которым Агентство по розыску и менеджменту активов точно не относится. Еще больше вопросов возникает из-за того, что в АРМА пытаются ввести в заблуждение журналистов.

Можно предположить, что глава агентства Елена Дума, называющая себя "мамой АРМА", не уследила, и ее подчиненные "детективы" поехали разыскивать "Гулливер" на авто с номерами прикрытия без ее разрешения. Какая же она "мама АРМА" после этого?

Конечно, АРМА может сколько угодно заявлять о своей прозрачности, но факты говорят сами за себя. Использование номеров прикрытия выглядит, как попытка действовать скрыто, что отнюдь не свидетельствует о прозрачности и открытости их работы. Возникает логичный вопрос: зачем агентству, которое должно работать в рамках закона, такие ухищрения? Или это просто "невинное" недоразумение, или сознательная попытка скрыть свою деятельность?

Напомним

Глава АРМА Елена Дума сообщала о том, что сотрудники агентства тщательно осматривали БФК "Гулливер". Однако, на видео, которое она опубликовала у себя в тг-канале, видно, как группа мужчин прогуливаются из одного офиса в другой и любуются видом из окна столичного комплекса.