Мальдера довызвал Ермакова в сборную Украины перед матчами с Польшей

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал голкипера Георгия Ермакова в состав команды. Это дебютный вызов для украинского голкипера, сообщает УАФ, передает УНН.

В состав сборной Украины вызван еще один игрок – голкипер Георгий Ермаков. Для 24-летнего представителя "Маккаби" (Хайфа, Израиль) это дебютный вызов в национальную команду - говорится в сообщении.

Георгий Ермаков - воспитанник донецкого "Шахтера", за который не сыграл ни одного матча. В 2022 году перешел в "Александрию" в статусе свободного агента. В 2024 году был продан в израильский "Маккаби" Хайфа", но снова вернулся в "Александрию" в аренду, где завоевал серебро чемпионата сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне за "Маккаби" провел 37 игр во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов, и 12 раз оставил ворота "сухими".

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года.

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заменит Егора Ярмолюка в составе национальной сборной Украины на ближайший сбор и матчи против Польши и Дании.