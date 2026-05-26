26 мая, 14:19 • 17418 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
26 мая, 14:01 • 49153 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
26 мая, 13:55 • 28165 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 28014 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
26 мая, 12:00 • 29921 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
26 мая, 09:31 • 27035 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
26 мая, 06:33 • 36751 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 51553 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 60002 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
25 мая, 15:50 • 58614 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Мальдера довызвал Ермакова в сборную Украины перед матчами с Польшей

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Мальдера впервые вызвал в сборную голкипера Георгия Ермакова из Маккаби Хайфа. Новичок будет готовиться к матчам против сборных Польши и Дании.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал голкипера Георгия Ермакова в состав команды. Это дебютный вызов для украинского голкипера, сообщает УАФ, передает УНН.

В состав сборной Украины вызван еще один игрок – голкипер Георгий Ермаков. Для 24-летнего представителя "Маккаби" (Хайфа, Израиль) это дебютный вызов в национальную команду

Георгий Ермаков - воспитанник донецкого "Шахтера", за который не сыграл ни одного матча. В 2022 году перешел в "Александрию" в статусе свободного агента. В 2024 году был продан в израильский "Маккаби" Хайфа", но снова вернулся в "Александрию" в аренду, где завоевал серебро чемпионата сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне за "Маккаби" провел 37 игр во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов, и 12 раз оставил ворота "сухими".

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года.

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заменит Егора Ярмолюка в составе национальной сборной Украины на ближайший сбор и матчи против Польши и Дании.

Война в Украине
Израиль
Дания
Украина
Польша