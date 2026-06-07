МАГАТЭ должно отреагировать на удар рф по хранилищу отработанного ядерного топлива и направить миссию для фиксации последствий - Минэнерго

Украина призвала МАГАТЭ безотлагательно отреагировать на очередной факт российского ядерного террора, направить соответствующую миссию для фиксации последствий атаки и дать международную оценку действиям россии. Об этом сообщили в Минэнерго после удара по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, передает УНН.

Министерство энергетики Украины призывает Международное агентство по атомной энергии безотлагательно отреагировать на очередной факт российского ядерного террора, направить соответствующую миссию для фиксации последствий атаки и дать международную оценку действиям россии

В Минэнерго напомнили, что сегодня россия нанесла удар БПЛА по одному из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате попадания произошло частичное разрушение указанного здания и возгорание, которое на данный момент ликвидировано.

Пострадавших нет. Радиационный фон на промышленной площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

Однако сам факт удара по объекту инфраструктуры обращения с отработанным ядерным топливом является беспрецедентной угрозой ядерной и радиационной безопасности. Такие действия создают риски повреждения критически важных систем, от которых зависит безопасное хранение ядерных материалов, и являются грубым нарушением международного права, принципов ядерной безопасности и основополагающих принципов МАГАТЭ