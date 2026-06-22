Любую законную проверку сотрудников НАБУ сразу объявляют «посягательством на независимость» ведомства, — экс-прокурор САП.

Экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил об опасной тенденции, когда законные проверки причастности сотрудников НАБУ к правонарушениям автоматически трактуются как давление на антикоррупционные органы и посягательство на их независимость. По его словам, эти информационные кампании быстро подхватывают отдельные депутаты, блогеры и активисты.

В качестве примера Броневицкий привел недавнее заявление НАБУ об установке правоохранительными органами прослушивающих устройств у одного из сотрудников Бюро. Он отметил, что сразу после этого начала распространяться информация о якобы "давлении" на НАБУ, хотя все действия правоохранительных органов осуществлялись в рамках действующего законодательства.

"Как только СБУ или другой правоохранительный орган пытается проверить любую информацию о возможной причастности конкретного детектива или группы детективов НАБУ к преступлению, сразу же включается информационный шум о "давлении" и "вмешательстве в независимость", — отметил Броневицкий.

Он подчеркнул, что удостоверение сотрудника НАБУ не предоставляет никакого иммунитета от уголовной ответственности. Сотрудники Бюро, как и представители других правоохранительных органов, могут подвергаться проверке в установленном законом порядке при наличии соответствующей информации.

В то же время Броневицкий предостерег от формирования в обществе представления об особом статусе или фактической неприкосновенности сотрудников НАБУ. По его мнению, миф об их особом иммунитете, который распространяют отдельные активисты и блогеры, может создать предпосылки для безнаказанности.

"Если любую попытку проверить информацию о возможном преступлении автоматически будут представлять как атаку на независимость антикоррупционных органов, это может затруднить работу по выявлению, документированию и пресечению правонарушений", — подытожил экс-прокурор САП.