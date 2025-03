Лукашенко отказался от участия в мероприятиях к годовщине Восточного партнерства

“Лукашенко не будет присутствовать на сегодняшнем ужине, посвященном Восточному партнерству в Брюсселе, несмотря на то, что его пригласили”, — написал журналист.

По его словам, в то же время, в нем примет участие премьер-министр Белоруссии.

Как сообщал УНН, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать Конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встреча министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Гана.





the #EaP celebratory statement has been downgraded to a chairman's statement. #Ukraine #Belarus #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 мая 2019 г.