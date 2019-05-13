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Лукашенко отказался от участия в мероприятиях к годовщине Восточного партнерства

Лукашенко отказался от участия в мероприятиях к годовщине Восточного партнерства

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался принять участие в ужине на высоком уровне, приуроченному к десятой годовщине инициативы ЕС Восточное партнерство. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.

“Лукашенко не будет присутствовать на сегодняшнем ужине, посвященном Восточному партнерству в Брюсселе, несмотря на то, что его пригласили”, — написал журналист.

По его словам, в то же время, в нем примет участие премьер-министр Белоруссии.

Как сообщал УНН, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать Конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встреча министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Гана.

the #EaP celebratory statement has been downgraded to a chairman's statement. #Ukraine #Belarus #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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