Лукашенко відмовився від участі в заходах до річниці Східного партнерства

"Лукашенко не буде присутній на сьогоднішньому вечері, присвяченій Східному партнерству в Брюсселі, не дивлячись на те, що його запросили", - написав журналіст.

За його словами, в той же час, в ньому візьме участь прем'єр-міністр Білорусії.

Як повідомляв УНН, заходи до десятої річниці Східного партнерства (СП) будуть включати Конференцію високого рівня за участю глав держав і урядів, вечеря від імені президента Європейської Ради Дональда Туска для лідерів країн СП, а також зустріч міністрів закордонних справ країн СП з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку на запрошення Комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнеса Гана.





the #EaP celebratory statement has been downgraded to a chairman 's statement. #Ukraine #Belarus #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 травня 2019 р