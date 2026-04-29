Кривонос требует разрешить НАБУ держать граждан в СИЗО годами, если детективы не успевают, – СМИ.

НАБУ стремится расширить свои полномочия и подследственность, требуя изменить законодательство. Среди наиболее заметных новаций – максимальное увеличение сроков досудебного расследования, обыски без понятых и онлайн-мониторинг банковских счетов. Об этом написала Судебно-юридическая газета, комментируя соответствующий законопроект.

Издание проанализировало сравнительную таблицу к проекту закона, подписанную директором НАБУ Семеном Кривоносом.

"Национальное антикоррупционное бюро предлагает внести изменения в два кодекса и три закона Украины. Среди главных новаций, которые предлагает НАБУ, увеличение сроков досудебного расследования, процессуальные действия без понятых, онлайн-мониторинг банковских счетов и возможность самостоятельно расследовать преступления народных депутатов, главы СБУ, директоров ДБР и БЭБ и других должностных лиц", – написало издание.

По словам авторов статьи, анализ документа свидетельствует о стремлении Бюро не только расширить свои полномочия и подследственность, но и фактически коренным образом изменить подходы к уголовному процессу.

"Все эти предложения обоснованы мифическими рисками для их работы, которые якобы наступят, если как срочно не переписать УПК, который, должно быть, "виноват" в нарушении разумных сроков расследования и в том, что люди с подозрением годами находятся в СИЗО", – отметили они.

Издание отмечает, что Бюро предлагает уголовные дела против парламентариев регистрировать без участия Генерального прокурора.

Также, сообщили они, в Бюро предлагают отменить ограничения на сроки проведения досудебного расследования до момента вручения подозрения в так называемых фактовых делах.

"Они предлагают ввести механизм продления срока досудебного расследования исключительно прокурорами, которые смогут продлевать их до 6 и 12 месяцев, а не следственным судьей. Судебный контроль за продлением сроков досудебного расследования, по мнению НАБУ, нецелесообразен", – констатировало издание.

Кроме того, прокомментировало оно, документ предусматривает введение понятия "информационного поиска" – права оперативников и конфиденциальных сотрудников собирать данные о преступлениях еще до официального внесения дела в ЕРДР путем скрытого общения без раскрытия своей принадлежности к органам. Одновременно упрощается предоставление допуска к гостайне негласным штатным сотрудникам (агентам под прикрытием), написала Судебно-юридическая газета.

Среди других предложений Национального антикоррупционного бюро, сообщили журналисты, – отмена обязательного участия понятых при обыске жилья или лица, если применяется непрерывная видеозапись хода следственного действия.

Еще одним новшеством от НАБУ, отметили они, может стать мониторинг счетов в реальном времени.

"Процедура такого мониторинга получит статус обычных гласных следственных действий. По определению суда банки будут обязаны предоставлять НАБУ и БЭБ информацию о движении средств для выполнения транзакции или немедленно после нее в онлайн-режиме", – предупредило издание.