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Лучше бы в Украину: Могерини раскритиковали за визит на Кубу

Киев • УНН

 • 22060 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерику Могерини за визиты на Кубу. По его мнению, более целесообразнім был бы визит в Украину. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Лучше бы в Украину: Могерини раскритиковали за визит на Кубу

“Визит в Украину, возможно, больше соответствовал бы насущным потребностям реалиям ЕС”, — отметил он.

A visit to Ukraine would perhaps be more in keeping with the immediate and pressing interests of the EU https://t.co/ZPy8T7v7qv

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) 4 января 2018 г.

При этом, как пишут мировые СМИ, Моґерини заявила, что ее визит “в очередной раз подтвердил прочность отношения между ЕС и Кубой. Она также подчеркнула необходимость реализации соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве.

Отметим, после оттепели в отношениях между США и Кубой в 2015-2016 годах, ЕС отменил санкции против Кубы и заключил первое соглашение о сотрудничестве с этой страной.

Отвечая на вопрос о более жесткой политике президента США Дональда Трампа в отношении Кубы, Могерини подчеркнула: “несмотря на политические изменения в Вашингтоне, я приехала сюда с посланием о том, что дружба и отношения с ЕС — неизменны. Они — крепкие, стабильные и надежные”.

Напомним, Евросоюз отметил прогресс реформ в Украине, но настоял на более быстрой их имплементации.

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