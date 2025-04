Лучше бы в Украину: Могерини раскритиковали за визит на Кубу

“Визит в Украину, возможно, больше соответствовал бы насущным потребностям реалиям ЕС”, — отметил он.

A visit to Ukraine would perhaps be more in keeping with the immediate and pressing interests of the EU https://t.co/ZPy8T7v7qv

При этом, как пишут мировые СМИ, Моґерини заявила, что ее визит “в очередной раз подтвердил прочность отношения между ЕС и Кубой. Она также подчеркнула необходимость реализации соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве.

Отметим, после оттепели в отношениях между США и Кубой в 2015-2016 годах, ЕС отменил санкции против Кубы и заключил первое соглашение о сотрудничестве с этой страной.

Отвечая на вопрос о более жесткой политике президента США Дональда Трампа в отношении Кубы, Могерини подчеркнула: “несмотря на политические изменения в Вашингтоне, я приехала сюда с посланием о том, что дружба и отношения с ЕС — неизменны. Они — крепкие, стабильные и надежные”.

Напомним, Евросоюз отметил прогресс реформ в Украине, но настоял на более быстрой их имплементации.