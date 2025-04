Краще б до України: Моґеріні розкритикували за візит на Кубу

“Візит до України, можливо, більше відповідав би нагальним потребам сьогодення ЄС”, — зазначив він.

A visit to Ukraine would perhaps be more in keeping with the immediate and pressing interests of the EU https://t.co/ZPy8T7v7qv

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) 4 января 2018 г.

При цьому, як пишуть світові ЗМІ, Моґеріні заявила, що її візит “в черговий раз підтвердив міцність відносини між ЄС та Кубою. Вона також наголосила на необхідності реалізації угоди щодо політичного діалогу та співпраці.

Зазначимо, після потепління у стосунках між США та Кубою в 2015-2016 роках, ЄС скасував санкції проти Куби і уклав першу угоду про співпрацю з цією країною.

Відповідаючи на запитання щодо більш жорсткої політики президента США Дональда Трампа стосовно Куби, Моґеріні підкреслила: “незважаючи на політичні зміни в Вашингтоні, я приїхала сюди з посланням про те, що дружба та відносини з ЄС — незмінні. Вони — міцні, стабільні та надійні”.

Нагадаємо, Євросоюз відзначив прогрес реформ в Україні, але наголосив на більш швидкій їх імплементації.